High-end-kuulokkeita myyvä on haastanut älypuhelinmerkki OnePlussan oikeuteen Euroopassa. Syy oikeusjutun nostamiselle on kiinalaisyhtiön käyttämän lataustekniikan nimeämisessa. Bragi nimittäin suojannut Dash-kuulokkeiden nimen tavaramerkillä – OnePlus on vuorostaan nimennyt puhelimiensa pikalatauksen Dash Chargeksi.Tarkemmin ottaen kyse on siitä, että Bragi on nimennyt langattomien Dash-kuulokkeiden laturin Dash Chargeriksi, joten yhtiöiden latausjärjestelmät voivat mennä sekaisin. Keväällä uutisoimme siitä, että OnePlus 6:n latausjärjestelmän nimi vaihtui Dash Chargesta Fast Chargeksi Bragin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain patenttihallinto on hylännyt OnePlussan tavaramerkkihakemukset Dash Chargelle.