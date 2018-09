Tulevan OnePlus 6T:n ulkonäkö ja uudet ominaisuudet paljastuvat vuotokuvista

Kiinalaisvalmistaja OnePlussan tuleva huippupuhelin on paljastunut uusissa kuvissa. Twitterin @OnLeaks-tilin ja MySmartPrice.com-sivuston kautta vuodetut kuvat tarjoavat näkymän tulevaan OnePlus 6T -malliin.Olettaen, että kuvat ovat aitoja, tai pikemminkin kuvien pohjalla olevat pohjapiirrokset, niistä voidaan lyödä lukkoon muutamia laitteen tärkeimpiä ominaisuuksia. OnePlus 6T tulee kuvien mukaan näyttöön sijoitetulla sormenjälkilukijalla, josta kertoo takapaneelista puuttuva lukija.Takakameran suhteen on pysytty tutussa kahden kameran järjestelmässä, näyttölovi on Oppolta tuttu kyynelmallinen, hälytyskytkin löytyy oikeasta sivusta ja kuulokeliitin on poistunut.Mitä mieltä olet kuvien laitteesta ja odotatko edelleen kiinnostuneena 17. lokakuuta järjestettävää julkistustilaisuutta? Kuvien lisäksi laitetta esitellään samoista piirroksista renderöidyllä videolla.