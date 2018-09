Yle Areenaan tuli uusi ominaisuus – Videot saa toistumaan taustalle

.@yleareena n iOS-sovelluksen uusin versio sisältää toivotun ominaisuuden: videot voi jättää toistumaan taustalle. Eli ruutua ei tarvitse pitää aktiivisena, jos haluat vain kuunnella ohjelmaa. Ominaisuuden saa päälle Areena-sovelluksen asetuksista. Tulossa myös Androidiin. #yle pic.twitter.com/5PDBIqV8DY -- Kari Haakana (@Karde) September 20, 2018





on päivittänyt-sovelluksensa iOS-version. Uutta on esimerkiksi mahdollisuus laittaa sovelluksen sisältö toistumaan taustalle, jolloin näyttöä ei tarvitse pitää aktiivisena jos haluaa vain kuunnella jotakin ohjelmaa.Offscreen-tuki löytyy toistaiseksi vain iOS-sovelluksen uusimmasta versiosta ja sen saa päälle Areena-sovelluksen asetuksista (Videoiden taustatoisto). Yle Areenan palvelupäällikkö Kari Haakana kuitenkin kertoo Twitterissä, että sama ominaisuus on tulossa hieman myöhemmin myös Android-sovellukseen. Tarkkaa aikataulua ei kuitenkaan kerrottu.