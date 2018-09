Näin paranivat Androidin ilmoitukset Android 9.0 Pie:n myötä

Google kertoi Androidin uusimman Pie-version tuovan käyttöjärjestelmään entistä paremmat ilmoitukset. Erityisesti yhtiö halusi parantaa ilmoitusten hallintaa, jonka myötä Android Pie tarjoaakin muutamia uusia ominaisuuksia.Monet ovat varmasti kokeneet jatkuvia ilmoituksia sovelluksilta, jotka ovat agressiivisia notifikaatioiden suhteen. Uuden version myötä Android huomaa, jos jokin sovellus jatkuvasti ilmoittaa yhdestä sun toisesta ja osaa kysyä haluaisitko hiljentää ilmoitukset kyseiseltä sovellukselta. Niinpä ilmoitusten vähentämiseen tarvitsee entistä vähemmän vaivaa.Ilmoituksen pitkällä painalluksella pääsee puolestaan aina kyseisen sovelluksen ilmoitusasetuksiin. Ilmoituksissa näkyy nyt myös kuvat ja niissä tarjotaan pikavalintoina vastauksia tekoälyn avulla ilmoituksissa esiintyviin viesteihin.Uusi Hallinnoi ilmoituksia -valinta on myös lisätty ilmoitusten alle.Lisäksi Google on uudistanut Älä häiritse -tilaa (Do Not Disturb), joka tarjoaa nyt Hys-ominaisuuden (Shush). Tällä ominaisuudella laite laittaa Älä häiritse -tilan päälle aina kun puhelin asetetaan näyttö alaspäin pöydälle. Niinpä esimerkiksi ateriaa muiden kanssa nauttiessa puhelin ei ala piippaamaan, soimaan tai edes värisemään kesken illallisen. Poikkeuksena ovat vain hätätilanteen, jotka käyttäjä voi määritellä.Älä häiritse -tila tarjoaa nyt myös paremmin kustomointia manuaalisesti.