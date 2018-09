Näin toimii Android 9.0 Pie:n uusi käyttöliittymä

Google esitteli Android 9.0 Pie -version mukana yhtenä suurimpana uudistuksena käyttöjärjestelmäänsä uuden navigointityylin. Kovasti iPhone X:ssä esiteltyä elenavigointia muistuttava tapa liikua käyttöliittymässä mahdollistaa uudenlaisen ja kenties sulavamman käytön.Näytön kotinäppäin on uuden version myötä muuttunut pallosta pyöreähköksi viivaksi. Viivasta ylöpäpin vetämällä aukeaa viimeksi käytetyt sovelluksen eli käytännössä moniajonäkymä. Sovelluksista esitetään uudistunut esikatseluikkuna, jonka lisäksi sovellukset voi sulkea "heittämällä" ne ylös tai alas, tai vaihtoehtoisesti ruksista.Uusi moniajonäkymä on interaktiivinen, joka tarkoittaa, että uusista esikatseluikkunoista voi esimerkiksi kopioida tekstiä ilman, että sovellusta avaa.Toisella vastaavalla liukueleellä puolestaan saadaan esiin sovellusvalikko, joka tarjoaa listan kaikista puhelimen sovelluksista. Kotinäppäimen painallus vie tutusti kotinäkymään.Pitkä painallus kotinäppäimeen avaa edelleen Google Assistant -avustajan. Sen sijaan aiemmin moniajonappinan toiminut neliskanttinen painike on poistunut kotinäppäimen vierestä ja lisäksi perustilassa vasemmalta löytyvää takaisin-painiketta ei näy.Takaisin-nappi kuitenkin löytyy tutusta paikasta tilanteissa, joissa se on käytettävissä.Muutoin Androidin toiminta logiikka on säilynyt pitkälti tuttuna ja turvallisena. Lisää Android 9.0 Pie:n uusista ominaisuuksista löydät täältä