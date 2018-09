Tällainen on Android 9.0 Pie:n uusi digitaalisen hyvinvoinnin sovellus

Yksi Android 9.0 Pie -käyttöjärjestelmäversion tärkeimmistä uudistuksista tehdään digitaalisen hyvinvoinnin saralla. Google on halunnut parantaa käyttäjiensä hyvinvointi niin, että käyttäjät voivat paremmin kontrolloida omaa älypuhelinkäyttöään.Alkuun toiminto ei tullut saataville Android 9.0 Pie:n käyttäjille, mutta sitä testaamaan pääsee Pixel-laitteella . Ominaisuus on tarkoitus tuoda osaksi käyttöjärjestelmää syksyllä 2018.Ominaisuus tarjoaa tietoja älypuhelimen käytöstä sekä mahdollisuuksia rajata käyttöä. Dashboard-näkymä tarjoaa tietoa esimerkiksi siitä kuinka monta kertaa puhelimen lukitus on avattu, kauanko aikaa on käytetty missäkin sovelluksessa ja miten paljon ilmoituksia on vastaanotettu.Lisäksi tiedot löytyy yksityiskohtaisesti myös jokaisesta sovelluksesta erikseen, jolloin esimerkiksi ajankäyttöä voi seurata tunneittain tai päivittäin. Sovellusnäkymässä ajastinominaisuus (app timer) mahdollistaa sovelluksen maksimikäyttöajan määrittelemisen.