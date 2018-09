Opas: Androidissa WiFi menee itsestään päälle, näin kytket sen oikeasti pois päältä (Android Pie)

1. Siirry asetuksiin

2. Siirry "Wi-Fi ja Internet" -kohtaan asetuksissa

3. Siirry Wi-Fi -asetukset -kohtaan

4. Kytke automaattinen käyttö pois päältä

Android Pie sisältää uuden ominaisuuden, joka kytkee WiFinuudestaan ja uudestaan päälle vaikka olisit valikoista sen kytkenyt pois päältä. Onneksi tuon automaattisen kytkeytymisen saa poistettua käytöstä.Maissa, joissa mobiilidata on kallista tai sillä on tietty kuukausittainen rajoitus, kannattaa käyttää aina WLAN-verkkoja kun se on vain mahdollista. Tämän vuoksi uusi-käyttöjärjestelmä kytkeytyykin jatkuvasti verkkoihin, jotka se tunnistaa joko avoimiksi tai tutuiksi. Ja Android tekee tätä, vaikka käyttäjä olisi kytkenyt WLANin kokonaan pois päältä - yhtäkkiä käyttäjä huomaakin vain, että WLAN onkin taas, jälleen kerran päällä.Ominaisuus on Suomen oloissa pääsääntöisesti täysin turha, koska meillä mobiilidataa ei ole yleensä rajoitettu lainkaan ja monesti julkiset WLAN-verkot ovat jopa hitaampia kuin käytössä oleva mobiilidatayhteys.Android Pien automaattinen WLANin päälle kytkeytyminen on onneksi mahdollista, mutta asetus pitää kaivaa parin mutkan kautta esiin.Kas näin:Vaikka Wi-Fi -kohdassa olisikin teksti, menee Wi-Fi päälle silti, jos automaattinen verkkojen haku ei ole kytketty pois päältä.Tässä näkymässä poista valinta kohdasta "".Siinäpä se! Nyt puhelimesi ei enää yritä napsauttaa WLANia päälle kun se omasta mielestään löytää hyvän, avoimen verkon.