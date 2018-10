Android 9.0 Pie:n uusi tumma teema, esteettömyysvalikko ja paikkaa vaihtanut hakupalkki

Androidin viimeisimmän version pienempiin muutoksiin kuuluvat käyttöliittymää hiukan parantavat kolme ominaisuutta, jotka eivät välttämättä vaikuta isoilta uudistuksilta, mutta helpottavat ja mukavoittavat joidenkin elämää kovasti.Näistä selkeästi toivotuin on ollut tumma teema. Jo Oreon myötä tarjottiin tummaa teemaa silloin kuin taustakuva siihen soveltui. Nyt tumman teeman voi valita itse suoraan kohdasta Asetukset -> Järjestelmä -> Näyttö -> Lisäasetukset -> Laitteen teema.Tumma teema ei välttämättä tosin ole yhtä tarpeellinen kuin uusi estettömyysvalikko, joka tarjoaa helpomman pääsyn Androidn estettömyystoimintoihin. Aiemmin toiminnot on piiloitettu asetuksiin, jotka saattavat olla erityisesti esteettömyysasetuksia tarvitseville melkoinen sekasotku.Toiminnon ollessa päällä käyttöliittymän oikeassa alanurkasta löytyy valikon ikoni.Lisäksi Google on muuttanut hakupalkin paikkaa, jolla on tarkoitus helpottaa haun käyttöä. Aiemmin hakupalkki on löytynyt käyttöliittymän ylälaidasta, mutta Android 9.0 Pien myötä hakupalkki on oletuksena alalaidassa, jossa se on helpommin sormien ulottuvissa.