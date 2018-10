Uuden Android 9.0 Pie:n uudistukset näytön kääntämiseen, voluumikontrolleihin ja kuvakaappauksiin

Androidin uusimman version myötä Google on päivittänyt näytön kääntämisen, äänenvoimakkuuden säätämisen sekä kuvakaappaukset. Android 9.0 Pie:n myötä käyttöliittymäuudistuksista nämä kaksi eivät ole isoimpia, mutta sitäkin toivotumpia.Esimerkiksi sängyssä kännykän ruutua tiiraavat tietävät, että näytön satunnaiset käännöt ovat varsin ärsyttävä tapa, joka on vaivannut aiempia Android-versioita. Toki käännön voi asettaa pois päältä, jolloin se pysyy yhdessä orientaatiossa, mutta mitä jos yhden dokumentin tai kuvan haluaisikin kääntyvän?Nyt Google on tuonut uuden napin, joka löytyy näytöltä kun näytön käännön lukitus on aktivoitu. Napin painalluksella saa käännettyä orientaation toiseen asetukseen ja luonnollisesti toinen painallus tuo asetuksen takaisin alkuperäiseen. Yksinkertainen, mutta sitäkin odotetumpi ratkaisu.Toinen pieni, mutta olennainen uudistus on tehty äänenvoimakkuuden säädössä. Uudistuksen myötä Androidin äänenvoimakkuuden säätö muuttaa aina oletuksena äänentoiston voimakkuutta, eikä vaikkapa ilmoitusten voimakkuutta.Kuvakaappauksen parannukset tarkoittavat, että Android Pie:ssa käyttäjä saa otettua nyt kuvakaappauksen pitkällä virtanapin painalluksella aukeavasta valikosta. Lisäksi heti kuvakaappauksen otettua voi siirtyä suoraan muokkaamaan kuvaa yhdellä painalluksella.