HMD:ltä uusi Nokia: Tässä on Nokia 7.1

Nokia-älypuhelimista nykyisin vastaava HMD Global on järjestänyt Lontoossa lehdistötilaisuuden, jossa esiteltiin uutta Android-laitteistoa.Markkinoille paljastettiin ensimmäistä kertaa uusi Nokia 7.1, joka on keskihintainen älypuhelin varsin vahvoilla ominaisuuksilla. Tarjolla on hintaan suhteutettuna erittäin mielenkiintoinen laite.Nokia 7.1 sisältää HDR-tuella varustetun nk. PureDisplay-näytön, joka tarjoaa HMD:n mukaan korkean kontrastin, terävämmät värit ja kirkkaamman näytön. Kyseessä on 5,84 tuuman ja 19:9-kuvasuhteen Full HD+ -paneeli IPS-tekniikalla.Kameran osalta nähdään tuttu ZEISS-brändätty takakamera, joka koostuu kahdesta sensorista ja linssistä. 12+5 megapikselin kokoonpano sisältää kaksivaiheisen tarkennuksen ja potrettimoodin.Suorittimena on viime vuoden lopulla esitelty keskisarjan Snapdragon 636. Tallennustilaa on 32 tai 64 gigatavua ja RAM-muistia 3 tai 4 gigatavua. Liitäntänä on USB-C, jolla puolessa tunnissa latautuu 50% akusta.Nokia 7.1 sisältää Android One -käyttöjärjestelmän, joten se tarjoaa Googlen takaaman korkealaatuisen Android-kokemuksen ja nopeat päivitykset. Tämä sisältää Android 9.0 Pie -päivitysvalmiuden.Kuten kuvista ja videolta näkyy, niin kyseessä on melko modernin oloinen älypuhelin, joka lainaa ulkonäössä paljon huippupuhelimilta.Nokia 7.1 saapuu myyntiin kahdella värivaihtoehdolla (keskiyön sininen ja korkeakiiltoinen teräs) 5. marraskuuta. Hintaa laitteella on Euroopassa 319 (3GB/32GB) tai 349 euroa (4/64GB), mutta Suomi-hinnoista kerrotaan myöhemmin.