Älypuhelimen osto-opas: Näin valitset puhelimesi

Pyrimme tässä artikkelissa auttamaan lukijoitamme älypuhelimen valinnassa. Tarkoituksena on tuoda puolueeton ja kattava näkemys eri käyttöjärjestelmien, valmistajien, ohjelmistojen ja laitteistojen soveltuvuudesta eri käyttäjäryhmille.Mikäli olet erittäin valveutunut älypuhelinkäyttäjä, on osa artikkelin käsittelemistä asioista varmasti tuttuja. Puhelinten ja niiden ohjelmistojen soveltuvuutta käsitelläänkin hyvin aloittelijalähtöisesti.Käsittelemme laitteet hintakategorioittain, jonka tarkoituksena on asettaa kuluttajien usein käyttämät hankintahintakatot mahdollisimman järkevästi -- olipa kyseessä kertamaksu tai kuukausimaksu. Operaattoreiden merkitys puhelinta valittaessa on Suomessa vähäinen, joten emme keskity siihen.Hintakategorioiden välillä painotuksemme vaihtelee, sillä eri hintaisten älypuhelinten kohdalla eri ominaisuudet ovat tärkeitä. Mikäli emme käsittele tiettyä ominaisuutta, tarkoittaa se usein, että sillä ei ole valinnan kannalta kovinkaan suurta merkitystä.Käsittelemämme puhelimet on valittu Suomessa myytävistä, laajalti markkinoilla olevista malleista, jotka ovat tavallisesti valmistajan uusinta tai toiseksi uusinta sukupolvea. Hintatiedot on tarkistettu ennen julkaisua kumppanimme Hintaopas.fi:n hintatiedoista.Älypuhelimen ostoa harkitessa kannattaa miettiä muutamaa peruskysymystä, joihin vastaamalla juuri itselle soveltuvan laitteen löytäminen on helpompaa. Kaksi tärkeintä kysymystä ovat mihin tarkoitukseen puhelinta aiotaan käyttää ja paljonko se saa maksaa. Omista lähtökohdista riippuu, voidaanko ominaisuuksissa tinkiä hinnan vuoksi, vai onko hakusessa paras mahdollinen hintaan katsomatta. Sen jälkeen voidaan miettiä mikä käyttöjärjestelmä vastaisi parhaiten tarpeisiin ja viimeisenä valita sopiva malli eri valmistajien valikoimista.Ennen älypuhelimen valintaa on mahdollista rajata puhelinrepertuaaria muutamin tehokkain keinoin. Yksi helpoimmista on jo mainittu hinta. Hinnan lisäksi on tärkeää tutustua myös eri käyttöjärjestelmien eli nk. alustojen eroavaisuuksiin. Otamme tässä osiossa pääpiirteittäin kiinni siitä, mitä eri alustat tarjoavat ja miten se voi vaikuttaa valintaan.Tällä hetkellä älypuhelinmarkkinoita hallitsee pääasiallisesti kaksi alustaa. Suurin niistä on Googlen kehittämä Android, jolle puhelinmalleja löytyy lukuisilta valmistajilta, joita ovat esimerkiksi Samsung, LG ja HTC. Toinen vaihtoehdoista on Applen iOS, joka löytyy ainoastaan valmistajan omista iPhone-puhelimista.Aloitetaan Androidista. Se soveltuu sinulle hyvin, mikäli haluat monipuolista järjestelmää, jonka muokkaus omanlaiseksi on enemmän sinusta kiinni kuin järjestelmästä. Et myöskään arastele monipuolisuuden mukana tuomaa ajoittaista monimutkaisuutta ja vaihtoehtojen paljoutta. Sovellusvalikoiman on oltava erittäin laaja. Haluat valita laitteesi juuri käteensopivaksi ja mieluisaksi monista eri hintaluokan vaihtoehdoista.Seuraavaksi Applen iOS. Varmatoimisuus ja helppokäyttöisyys ovat hyveitä, jotka ovat olleet osa Applen alustaa aivan alusta lähtien. Monipuolisten ja -mutkaisten käyttöliittymien sijaan toivot yksinkertaista näkymää ja varmaa suorituskykyä. Sovellusvalikoiman tulee olla niin ikään markkinoiden huippua ja toteutuksen huipputasoa. Applen järjestelmät ovat kenties jo tuttuja esimerkiksi tietokoneista tai tableteista, ja pidät niistä. Muokattavuudella ei ole suurempaa merkitystä. Applen järjestelmällä toimii ainoastaan iPhone, joten muutama vaihtoehto kokojen, värien ja esimerkiksi tallennustilan suhteen on tarpeeksi. Olet myös valmis ostamaan markkinoiden kalleimpiin kuuluvan laitteen, tai vähintäänkin maksamaan hieman extraa merkistä.Vaikkakin useat suosituista järjestelmistä ja palveluista toimii yhdessä molempien alustojen kanssa, on niissä myös eroja. Alla mainittuina alustakohtaisesti parhaiten kyseisellä alustalla toimivat järjestelmät ja palvelut.: Gmail, YouTube, muut Googlen palvelut: Applen tietokoneet, iTunes, Apple TVNämä ohjeet voivat auttaa älypuhelimen valinnassa, mutta mikäli et osaa vielä sanoa mihin leiriin kuulut, niin ei hätää. Voit pitää vaihtoehtosi avoinna ja valita puhelimesi myös ilman alustan päättämistä. Alustan suhteen ei ole oikeata ja väärää valintaa, joten voit yksinkertaisesti valita puhelimen puhtaasti ominaisuuksien tai hinnan perusteella.Hinnasta puheenollen, siirrytäänpä hintakategorioihin.Älypuhelinten halvimmasta hintaluokasta löytyy laitteita esimerkiksi ensimmäistä älypuhelintaan hankkivalle tai niille, joille puhelin on väline pikaviestittelyyn ja satunnaiseen nettiselailuun sekä sähköpostin tarkistamiseen. Halvimpien älypuhelinten hinnat lähtevät jo alle sadasta eurosta.Tässä hintakategoriassa vaihtoehdot ovat käytännössä aina Googlen Android-käyttöjärjestelmään perustuvia älypuhelimia, sillä Applen valikoimasta ei löydy alimman hintakastin laitteita, lukuunottamatta myynnistä poistuvaa iPhone SE:tä. Mikäli kuitenkin väkisin haluat iPhonen ja hintakatto on 250 eurossa, niin valinta on selvä.Halpa hinta tarkoittaa luonnollisesti sitä, että laitteen rakenteessa, nopeudessa ja ominaisuuksissa on tehty kompromisseja. Niillä ei kuitenkaan välttämättä ole suurta merkitystä, jos puhelin on hankittu pääasiassa perinteiseen puhumiseen, tekstiviestittelyyn sekä nettiselaamiseen. Halvempikin puhelin ajaa asiansa myös Facebook-viestittelyssä tai Twitterin selaamisessa.Halvemmissa puhelimissa näytön koko vaihtelee yleensä kolmesta neljään tuumaan ja näytön erottelukyky eli resoluutio on kohtalaisen matala. Jos puhelimella haluaa katsella kuvia tai sen parissa vietetään paljon aikaa, näytön laatu on tärkeä tekijä käyttömukavuuden kannalta eivätkä ainakaan kaikkein halvimmat puhelimet välttämättä ole silloin sopivia. Pienemmältä näytöltä on myös hankalampi lukea tekstiä, jos puhelinta käyttää esimerkiksi uutisten lukemiseen. Lisäksi on huomioitava, että mitä isompi näyttö, sitä helpommin kirjoittaminen onnistuu.Vaikka megapikseleillä ei sinänsä ole niin suurta merkitystä kuvien laadun kannalta, halvemmat kamerat tuottavat tyydyttävää jälkeä vain valoisassa ympäristössä. Kameroiden valoa keräävien kennojen koot ovat niin pieniä, että vähänkään hämärämmässä laatu heikkenee ja kuva pimenee selvästi, koska valoa ei ole tarpeeksi.Silti halvankin puhelimen kamera saattaa olla riittävä niissä tilanteissa, kun nopeasti näpsäisty kuva on tarkoitus jakaa vain netissä eikä toiveena ole esimerkiksi printtilaatu.Suorituskyky on todennäköisesti tämän hintakategorian tärkein kriteeri, mikäli laitteella haluaa esimerkiksi pelata. Niinpä esimerkiksi nuorukaisen pelipuhelimeksi soveltuu parhaiten se tehokkaimmalla suorittimella varustettu malli kyseisessä hintakategoriassa.Tämän hintakategorian laitteissa tosin pelipuhelimia on melkoisen vaikea löytää. Osa peleistä toki toimii täysin moitteetta myös hitaammalla puhelimella, jossa esimerkiksi ruudunpäivitysnopeudella ei ole väliä. Sudokut tai muut hidastempoiset pelit eivät usein vaadi mahdottomia laitteelta.Suorittimen tehokkuudesta on vaikea antaa yksioikoista vastausta, mutta pääasiassa suorittimen numero kertoo nopeammasta piiristä. Esimerkiksi Snapdragon 625 on nopeampi kuin Snapdragon 425 ja Kirin 980 on nopeampi kuin Kirin 970.Eri piirien, esimerkiksi edellä mainittujen Snapdragon ja Kirin -piirien, välinen vertailu on hankalampaa. Tämän kategorian osalta useimmiten Snapdragon-piiri tarjoaa parhaiten tehoa.Musiikin kuuntelu onnistuu pienemmälläkin puhelimella ja jos musiikkia haluaa kuunnella esimerkiksi lenkkeillessä, pienempi puhelin kulkee hyvin mukana. Alle 250e hintaluokan puhelimissa tallennustilaa on kuitenkin usein rajoitettu määrä eli isommalle musiikkikokoelmalle pitää hankkia erillinen muistikortti, jolla kapasiteettia saa kasvatettua. Ennen hankkimista kannattaa varmistaa, että puhelin tukee muistikortteja.Jos musiikkinsa toistaa netistä esimerkiksi Spotifyn kautta, muistin määrällä ei ole musiikin suhteen väliä. Sisäänrakennettu tallennustila ratkaisee myös sen, kuinka paljon sovelluksia puhelimeen voi asentaa.Kun siirrytään yli 250 euron hintaisiin puhelimiin, valikoima kasvaa merkittävästi. Tarjolla on niin keskihintaisia malleja kuin ensimmäisiä huipputekniikalla varustettuja ylemmän keskikastin älypuhelimia.Tässä hintaluokassa näyttöjen koot ja tarkkuus kasvavat melkoisesti ja tarjolla on niin normaalikokoisia kuin nk. Plussakokoisia puhelimia, tai puhletteja.Suuremman resoluution myötä laitteet soveltuvat paremmin kuvien ja videon katseluun sekä nettiselailuun. Sosiaalisen median palveluissa suuri osa sisällöstä on nykyään kuvia, joten esimerkiksi aktiiviselle Instagramin käyttäjälle hyvästä näytöstä on etua. Suurempi ruutu helpottaa myös tekstin luettavuudessa olipa kyseessä sähköposti tai verkkosivusto.Myös kirjoittaminen saattaa olla helpompaa, kun virtuaalinen näppäimistö on isompi. Puhelimesta voi siis olla enemmän hyötyä vaikka työkäytössä.Kameroissa tapahtuu selvää kehitystä halvimpiin älypuhelimiin verrattuna. Laatu paranee ja kuvat näyttävät paremmilta myös suuremmalta ruudulta katsottuna.Keskihintaluokkaankin mahtuu kuitenkin monenlaisia kameroita, eli siihen kannattaa tutustua vielä tarkemmin, kun puhelinta on valitsemassa. Yksi merkittävimpiä eroja takakameran toiminnoissa on videokuvauksen laatu. Se voi vaihdella esimerkiksi Full HD:n (1920 × 1080 pikseliä) ja 4K:n (3840 × 2160) välillä ja tarjota tallennuksen joko 30 tai 60 kuvan sekuntinopeudella.Tässä hintaluokassa pahimmat suorituskykyongelmat on pääosin karistettu ja laitteilta voi odottaa melko sulavaa verkkoselaamista, videoiden toistoa ja muuta päivittäistä käyttöä. Suorittimien välillä on eroja, mutta ne eivät usein esiinny tavallisessa käytössä.Pelaamisen suhteen suorituskyky eroja tosin varmasti löytyy jopa samanhintaisista laitteista. Niinpä suorittimella voi olla suuri vaikutus laitevalintaan. Pääosin Snapdragon-suoritin on turvallisin valinta, mutta vertailu suorittimien välillä kannattaa silti tehdä.Keskihintaluokan laite soveltuu hintatietoiselle kuluttajalle, joka haluaa sulavaa käyttöä ja kameran, joka korvaa edullisen pokkarin. Hintahaitari 250-500 euron välillä kuitenkin sisältää melkoisesti hajontaa, joten hinta on tärkeä kriteeri.Valinta edellisen sukupolven älypuhelinten kanssa on hyvä muistaa, että vaikka puhelimen ominaisuudet olisivat lähellä uudempia puhelimia, voi niiden tuki loppua lähitulevaisuudessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei käyttöjärjestelmiin tehtäviä päivityksiä saavu puhelimelle.Jäljellä on vielä viimeinen kategoria, joka koostuu markkinoiden kalleimmista ja monipuolisimmista huippulaitteista. Tämän kategorian älypuhelinten hinnat alkavat 500 eurosta ja voivat kasvaa jopa yli 1000 euroon, joten valintaa ei tehdä varmasti heppoisin perustein.Tämän kategorian laitteilta voi odottaa loistavaa suorituskykyä sekä uusimpia teknologisia innovaatioita esimerkiksi näytön, suorittimien, tunnistautumisen ja kameran osalta. Kaikki ne toimivat loistavasti esimerkiksi raskaammassakin verkon selaamisessa, teräväpiirtovideoiden toistossa ja jopa editoinnissa, näyttävien pelien pelaamisessa sekä 4K-tarkkuuden videokuvaamisessa.Eroja huippupuhelimista kuitenkin löytyy paljon. On hyvä kiinnittää huomiota muun muassa näyttöön, jonka resoluutiot ja teknologiat vaihtelevat. Kaikki markkinoilla olevista huippupuhelimista sisältävät näytön, jonka erottelutarkkuus tekee pikseleiden erottamisesta vaikeaa. Applen kohdalla näyttöjen tarkkuun on perinteisesti hieman vastaavan hintaisia Android-laitteita heikompaa, mutta muuten näytön laatu on kohdallaan.Näytön lisäksi merkittäviä eroja syntyy kameroiden toiminnasta. Megapikselit eivät kerro läheskään kaikkea kameran laadusta. Kaikkien huippupuhelimien kamerat pystyvät korvaamaan usein peruspokkarin otokset, mutta eroja syntyy esimerkiksi hämäräkuvaamisessa.Tämän kategorian älypuhelimet tarjoavatkin useimmiten hienoja kuvia, kun on kirkas, aurinkoinen päivä, mutta eroja syntyy eniten vaikeissa olosuhteissa.Osa huippupuhelimista on varustettu optisella kuvanvakaajalla, jonka avulla pimeässäkin otetuista kuvista saa selvää ja videokuvan tärinä ja vapina saadaan minimoitua. Optisen kuvanvakaajan lisäksi käytetään ohjelmallista vakautusta, joka sekin auttaa melkoisesti erityisesti videon vakauttamisessa.Kameroiden määrä voi vaihdella takana melkoisesti, mutta määrä ei välttämättä kerro mitään laadusta. Kannattaa verrata laitteiden kuvia ennemmin kuin kameroiden määrää. Dx0Markin kaltaiset testaajat kertovat myös omia mielipiteitään puhelinkameroiden kyvykkyydestä.Suorituskyky on tässä vaiheessa peruskäytön ja käyttöliittymän sulavuuden osalta loistavaa, mutta pieniä eroja löytyy riippuen siitä kuinka paljon valmistaja on asentanut omia sovelluksia ja kustoimointeja laitteeseen.