Elisa saamassa Jyväskylän 5G-verkon päivitystyön valmiiksi

Baana-verkkojen kehittämiselle on nyt auki, kun kukin suuri suomalainen operaattori sai hankittua itselleen sopivat taajuudet . Elisalla on otettu varaslähtö 5G-aikaan päivittämällä suurimpien kaupunkien verkkoja uusilla tukiasemilla.5G-valmiudet löytyvät tai ne ovat rakenteilla Jyväskylässä, Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Jyväskylän 5G-valmiudet omaavan mobiiliverkon rakennustyöt ovat nyt viimeistelyvaiheessa ja toukokuussa aloitettu päivitystyö saadaan valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä. Päivitysten ansiosta Jyväskylän alueella mobiiliverkon nopeudet ovat kasvaneet jo gigabittiin sekunnissa., sanoo Elisan Keski-Suomen aluejohtajaKaupallisten 5G-verkkojen avaaminen on mahdollista 1.1.2019 alkaen kun juuri huutokaupatut 5G-taajuudet tulevat käyttöön