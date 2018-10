OnePlus vahvisti julkistuspäivän – OnePlus 6T:stä teaser-video

OnePlus on tänään paljastanut, että sen odotettu uusi lippulaivamalli esitellään virallisesti kuun loppupuolella. New Yorkissa järjestettävä tapahtuma on ajoitettu lokakuun 30. päivälle.Kiinalaisyhtiö on jo aiemmin kertonut muutamia olennaisia asioita tulevasta puhelimestaan. OnePlus 6T pitää sisällään mm. näyttöön sijoitetun sormenjälkilukijan ja ulkonäköä on ehostettu uudella kyynellovella.Sloganina uudelle laitteelle toimii "Unlock The Speed", joka ei eroa kovasti edellismallin niin ikään nopeuteen viittaavasta sloganista.Näihin kahteen ominaisuuteen keskittyy myös oheinen teaser-video, jonka OnePlus juuri julkaisi Twitterissä. Lisää laitteen todennäköisestä ulkonäöstä näkee aiemmin julkaistuista mallinnuksista