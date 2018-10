Näin Androidin 9.0 Pie uudistaa ääniominaisuuksia

Android Pie:ssä on tehty isoja uudistuksia äänentoistoon. Yksi odotetuimmista uudistuksista on äänenvoimakkuuden säätimessä, mutta sen lisäksi on tehty myös vähemmän näkyviä, mutta sitäkin enemmän kuuluvia uudistuksia ääniominaisuuksiin, ja erityisesti Bluetooth-tukeen.9.0 -versio tarjoaa tuen useille Bluetooth-yhteyksille, joka tarkoittaa, että Android-laite voi olla yhtäaikaisesti yhteydessä jopa viiteen eri Bluetooth-laitteeseen ja vaihtaminen niiden välillä on entistä helpompaa. Myös esimerkiksi puhelut saapuvat kaikkiin laitteisiin, joten puhelu ei jää huomaamatta, koska yhdistetyt kuulokkeet ovat väärässä huoneessa.Android-puhelin muistaa uuden Androidin myötä nyt myös Bluetooth-laitteilla käytetyt äänenvoimakkuudet. Niinpä esimerkiksi Bluetooth-kaiuttimessa käytetty suurempi äänenvoimakkuus ei räjäytä korvia, kun käyttöön ottaa kuulokkeet.Parantuneen HDR-videotuen lisäksi Android 9 sisältää myös entistä suorituskykyisemmän HD Audio -tuen, joka tarjoaa entistä puhtaamman ja monipuolisemman äänentoiston. Tuki löytyy myös äänenviiveen asettamiselle laitteilla, joissa voi tehdä äänen ja videon sykronointia.