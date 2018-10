Tässä ovat Android 9.0 Pie:n uudistukset työkäyttöön

Google on uudistanut Androidia bisneskäyttäjille uusimmassa Android 9.0 Pie -päivityksessä. Uuden version myötä käyttäjät saavat mm. eroteltua laitteen paremmin työ- ja kotikäytön välillä.Android Pie tarjoaa nyt sovellusvalikossa oman välilehden, jota voi käyttää erottamaan työsovelluksen muista sovelluksista. Näin töissä olessa yhdellä painalluksella pääsee helposti listaan, jossa näytetään vain työkäyttöön tarkoitetut sovellukset.Kenties se vielä tärkeämpi puoli on, että kotiin tullessa työsovellukset eivät pääse enää stressaamaan sovellusvalikkoa avatessa.Muutenkin Android Pie uudistaa yrityskäyttöön tarkoitettuja puhelimia. Sen myötä laitteiden jakaminen työyhteisössä on helpompaa ja mahdollistaa paremmin usean käyttäjän puhelimet.Lisäksi esimerkiksi yrityksen IT-tuki pystyy nyt jäädyttämään päivitykset määräajaksi, joka varmistaa, ettei mikään lakkaa toimimasta päivityksen takia tärkeässä paikassa tai vaikkapa lomien aikana.