Huawein ensi viikon huippupuhelin paljastui: Kolmoiskamera ja valtava näyttö

Älypuhelinvuotojen grand old man, Evan Blass, on julkaissut Twitterissä uuden kuvan, jossa esitellään Huawein tulevia huippupuhelimia.Kyseessä ovat Mate 20 (sininen) ja Mate 20 Pro (vihreä), joita odotellaan ensi tiistain julkistustilaisuudesta. Huawein puhlettiluokan lippulaivamalli esiintyy kuvissa, joista paljastuu laitteen massiivinen kolmoiskamerajärjestelmä sekä valtaisa, liki koko etupaneelin peittävä näyttö.Ensi viikolla Lontoossa esiteltävät laitteet pitävät molemmat sisällään samannäköisen neliskanttisen kameraryppään, jossa on kolme kameraa ja salama.Saksalaissivusto WinFuture.de:n mukaan kamerat ovat 40, 20 ja 8 megapikselisiä. Näistä ensiksi mainittu on pääkamera, keskimmäinen on nk. telefoto, eli zoom-kamera, ja 8 megapikselin sensorin päällä on laajakuvalinssi.Käytännössä siis vaikuttaa, että järjestelmä on hyvin samankaltainen kuin tänään julkistetussa Samsung Galaxy A9:ssä Huhujen mukaan näyttö on Pro-mallissa kokoluokkaa 6,4 tuumaa ja siinä on kuvan perusmallia leveämpi lovi. Lisäksi Pro-mallissa ei ole sormenjälkilukijaa takana, vaan se on integroitu näytön sisään.Puhelinten lisäksi Huaweilta tulee myös uusi älykello, joka on Blassin mukaan nimeltään Watch GT.