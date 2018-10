Samsung julkaisi puhelimen neljällä takakameralla

Kerroimme eilen luottovuotaja Evan Blassiin Twitterissä julkaisemasta kuvasta, joka esitteli arvellusti tulevaa Galaxy A -puhelinta.Enää ei tarvi arvella. Samsung julkaisi tänään uuden Galaxy A9 -älypuhelimen.Galaxy A9 on Samsungin mukaan maailman ensimmäinen neljällä takakameralla varustettu älypuhelin, joka sopii kaikkiin kuvaustilanteisiin, selfieistä täydellisiin panoraamakuviin. Se on suunniteltu käyttäjille, jotka haluavat tallentaa ja jakaa jokapäiväiset seikkailunsa.– Mobiilialan johtavana innovaattorina koemme, että markkinoilla on kasvava tarve merkittäville uudistuksille nopean ja visuaalisen viestinnän saralla. Galaxy A9:n neloiskameran kautta haluamme antaa kuluttajille mahdollisuuden kokea seuraavan sukupolven teknologiaa, kertoo, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.Galaxy A9:ssä on siis neljä takakameraa, telelinssi, ultalaajakulmalinssi, syvyyskamera sekä 24 megapikselin pääkamera. Telelinssissä on kaksinkertainen optinen zoom, ultalaajakulmalinssi hyödyntää tekoälyä kohteen tunnistamisessa ja asetusten valinnassa ja syvyyskameran avulla terävyysaluetta voi säätää ennen tai jälkeen kuvan ottamisen. Galaxy A9:ssä on 3720mAh:n akku sekä 128 gigan sisäinen muisti, joka on laajennettavissa jopa 512 gigan muistikorteilla. Puhelin tulee saataville kahdessa värissä: Caviar Black ja Lemonade Blue. Laitteen myynti alkaa Suomessa marraskuun lopulla 649 euron hintaan.Galaxy A96.3" Full HD+ (1080x2220) Super AMOLED*Mitataan diagonaalisesti pyöristetyt kulmat huomioiden.Takakamera: Neloiskamera- 24MP AF (F1.7)- Telephoto: 2X optinen zoom, 10MP (F2.4)- Ultra Wide: 120°, 8MP (F2.4)- Depth: 5MP (F2.2)Etukamera: 24MP FF (F2.0)162.5 x 77 x 7.8 mm, 183gOcta Core (2.2GHz Quad + 1.8GHz Quad)6 Gt RAM, 128 Gt sisäistä tallennustilaa + MicroSD Slot (tuki 512Gt asti)*Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittain.3,720mAhAndroid 8.0 (Oreo)LTE Cat.9, 3CAWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou**)* Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittainAccelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Proximity Sensor, RGB Light SensorMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTAMP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM