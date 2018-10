Apple osti lisää AR-teknologiaa – Mahdollistaa videoiden taustojen korvaamisen

teki hiljattain historian suurimman "yrityskauppansa" työntekijöiden määrällä mitattuna , mutta sen lisäksi IT-jätti on tehnyt pienemmän kaupan Tanskassa Tanskassa tehdyn yrityskaupan kohteena oli Spektral-niminen kasvuyritys, joka on erikoistunut konenäköalgoritmien kehitykseen. Tarkemmin sanottuna Spektralin kehittämän teknologian avulla voidaan poistaa videoista tausta ja korvata se jollakin keinotekoisella sisällöllä. Algoritmit kykenevät tekemään työnsä videoissa, joiden kuvataajuus on jopa 60 FPS:ää.Jää nähtäväksi miten Apple aikoo teknologiaa hyödyntää, mutta se voitaisiin sisällyttää esimerkiksi iOS:n kamera- tai viestisovelluksiin.