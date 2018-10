Älypuhelinlupauksesta pettymykseksi – Essential irtisanoo lähes joka kolmanneksen

Androidin perustaneen Andy Rubinin tuore yrityshanke näyttää haukanneen turhan ison palan. Essential Products on vahvistanut uutistoimisto Bloombergin raportoimat tiedot jopa 30 prosentin väenvähennyksistä.Reilu vuosi sitten Essential Productsin markkina-arvo mittautettiin yli miljardissa dollarissa, vaikka se ei ollut vielä toimittanut yhden yhtä älypuhelinta markkinoille. Yhtiö esitteli kyllä ensimmäisten joukossa uudenlaisen, puhelimen koko etualan kattavaan näyttöön perustuvan muotoilun. Se ei kuitenkaan siivittänyt yhtiötä järin pitkälle.Essential Products oli kerännyt viime vuoden syksyyn mennessä yhteensä 330 miljoonaa dollaria pääomaa. Huhujen mukaan yhtiö on kehittänyt muutamaa uutta laitetta ja keskeyttänyt ainakin yhden uuden älypuhelimen kehityksen. Bloomberg uutisoi hiljattain Essentialin kehittävän erikoista älypuhelinta, jossa automaatio on viety mahdollisimman pitkälle. Puhelin kykenisi esimerkiksi vastaamaan sähköposteihin itsenäisesti.Jää nähtäväksi miten irtisanomiset vaikuttavat yhtiön tuotekehityshankkeisiin.