Android-puhelimien hintaan tulossa pian korotus?

Android-laitteiden hintaan saattaa olla tulossa ensi vuoden alussa roima hinnankorotus. Google aikoo nimittäin jatkossa periä maksua Android-laitteita myyviltä yhtiöiltä, mikäli ne päätyvät lataamaan Googlen palvelut valmiiksi laitteisiin.Perittävä maksu ei ole mitenkään alhainen, mikäli The Vergen tiedot pitävät paikkansa . Sivuston mukaan Google Play -palveluiden esiasentaminen Android-puhelimiin maksaa laitemerkille jopa 40 dollaria per laite. Maksut vaihtelevat maittain sekä laitteittain. Lisäksi ne koskevat laitteita, jotka aktivoidaan helmikuun 1. päivän jälkeen (vuonna 2019).Maksu on sen verran suuri, että monet laitevalmistajat saattavat päätyä hylkäämään Googlen mobiilipalvelut Euroopassa myytävien laitteiden osalta. Siksi Googlelta on tulossa sopimus, jossa maksuja saisi kompensoitua esiasentamalla Chromen ja Googlen hakupalvelun puhelimiin.Kalleimmillaan Googlen palveluista joutuu maksamaan 40 dollaria. Maksu koskettaan puhelimia, joiden näytön tarkkuus on yli 500 PPI:tä. Mikäli näytön tarkkuus jää 400–500 PPI:hin, on maksu enää 20 dollaria. Alle 400 PPI:n laitteiden kohdalla Google perii 10 dollaria laitteelta. Halvimmillaan maksu voi olla 2,5 dollaria.