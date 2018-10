Huawei paljasti – Taipuvaa puhelin on kehitteillä

Viime viikolla kuultiinjohdon suusta tietoja kehitteillä olevasta taipuvasta älypuhelimesta . Jo aiemmin on tiedetty, että Huawei kehittää kilpaa samankaltaista puhelinta – ei siis lainkaan yllättävää, että kiinalaisyhtiön suunnaltakin on saatu viestiä taipuvasta puhelimesta.Huawein toimitusjohtajakertoi Digital Trends -julkaisulle , että yhtiö kehittää parhaillaan ensi vuoden puhelinmallistoaan ja nykyisissä kaavailuissa siihen kuuluu myös taipuva puhelinmalli. Vielä on kuitenkin liian aikaista alkaa odottaa taipuvaa Huawei-puhelinta, sillä Yun mukaan laitetta ei ole vielä optimoitu kuluttajakäyttöön sopivaksi.Rivien välistä voi siis päätellä, että puhelimen kehitys on vielä alkuvaiheessa. Uutta teknologiaa sisältävien laitteiden tuotekehitys on aina arvaamaton prosessi, joten taipuvan puhelimen julkaisu voidaan peruuttaa milloin tahansa.