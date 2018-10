Perjantaina kauppoihin tulevan iPhonen nimen merkitys selvisi

Uusimpien iPhonien julkaisusta lähtien omenayhteisö on miettinyt päänsä puhki mitä kirjaimet uusien puhelinmallien nimien perässä meinaavat.Varsinkin iPhone XR:n kohdalla on mietitty R:n merkitystä, sillä aikaisemmin Applen puhelimissa ei kyseistä kirjainta olla nähty. Sen on arveltu tulevan esimerkiksi sanastataikuvaamaan puhelimen kohderyhmää tai ominaisuuksia.Nyt Applen markkinointijohtaja Phil Schiller on kertonut Engadgetin haastattelussa, että kirjain ei merkitse mitään. Applen käyttämät kirjaimet eivät ikinä tule mistään tietystä sanasta Schillerin mukaan. Schillerille itselleen kirjaimet kuitenkin tuovat mieleen urheiluautot joiden mallinumeroiden perässä nähdään monesti S tai R kirjain, kuten esimerkiksi Audilla.Muutenkin puhelimien nimissä on nykyään trendi, jossa niillä ei tunnu olevan mitään merkitystä. Nykypäivänä kuluttaja saa tehdä aikamoisen työn selvittääkseen, mikä on uusin malli, jos ei satu seuraamaan alaa säännöllisesti.iPhone Xr tulee kauppoihin 26. lokakuuta. Sen tarkemmista ominaisuuksista voit lukea tästä artikkelistamme