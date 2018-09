Tällainen on iPhone Xr - "se halvempi iPhone"

Apple julkaisi tänään iPhone Xs ja iPhone Xs Max -puhelimet , mutta näiden rinnalle julkaistiin myös selkeästi halvempi sisarmalli,iPhone Xr asettuu ruudun kooltaan kahden sisarmallinsa väliin: näytön koko on 6,1 tuumaa. Näyttö on toteutettu LCD-teknologialla, kun kalliimmat sisarmallit käyttävät OLED-näyttöjä. Toki Apple kehuu esittelyssään sitä, että näyttö on paras LCD-näyttö maailmassa ja kutsuu näyttöä Liquid Retina -nimellä. Näytön tarkkuus on 1792 x 828 pikseliä (326ppi). Näytössä ei ole kalliimpien mallin 3D Touch -tekniikkaa.Merkittävä ero syntyy myös kameran suhteen - kalliimmat sisarmallit käyttävät kahta takakameraa, mutta Xr:ssä käytössä on yksi 12 megapikselin takakamera, josta löytyy myös optinen kuvanvakain (OIS). Etukamerana toimii Applen TrueDepth -kamera, sama joka Xs:ssäkin on. Xr:n runko on valmistettu alumiinista. Vedenkestävyys Xr:lle on IP67 -tasoa. Värivalikoima sisältää kuusi eri värisävyä, joista valita, mukana on mm. kokonaan punainen malli.Prosessorina iPhone Xr:ssä on sama A12 Bionic -prosessori kuin Xs -malleissakin. Akkukestoa Xr:ssä on 1,5 tuntia enemmän kuin-mallissa.Tallennustilavaihtoehtoja tulee tarjolle kolme: 64, 128 ja 256 gigatavua. Eli Xs:n puolen teratavuntallennustilan vaihtoehtoa ei tule Xr:ään lainkaan. Xr, kuten Xs:kin, tukee myös Dual SIM-käyttöä tuettujen operaattoreiden verkoissa.Halvimman, 64 gigatavun tallennustilalla varustetun iPhone Xr:n hinta on Yhdysvalloissa 749 dollariaja se tulee myyntiin lokakuussa, myös Suomessa. Ennakkotilaukset alkavat 19. lokakuuta ja kauppoihin Xr:ää saadaan viikkoa myöhemmin, 26. lokakuuta. Samat saatavuusaikataulut koskevat myös Suomea. Uusien iPhonien Suomi-hinnat löytyvät toisesta uutisestamme