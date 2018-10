Andromeda vilahti Microsoftin esityksessä – Uusi käyttöjärjestelmä kehitteillä

Vuosi sittenhuhuttiin kehittävän täysin uutta käyttöjärjestelmää, joka on alusta lähtien suunniteltu voimakkaasti räätälöitäväksi. Tätä Andromeda OS -käyttöjärjestelmää voitaisiin näin käyttää melkeinpä missä tahansa laitteessa.Asian tiimoilta ei ole kuulunut uutisia vähään aikaan, mutta kehitystyö ilmeisesti jatkuu edelleen kulisseissa. Näin voidaan ainakin päätellä tunnetun Reddit-käyttäjän julkaisemista kuvista, jotka on otettu jostakin Microsoftin Azure DevOps -tilaisuudesta. Linkin Reddit-keskusteluun jakoi tunnettu Windows-vuotaja WalkingCat.Andromeda-pohjaisia laitteita voidaan joidenkin tietojen mukaan odottaa tulevan jo vuonna 2019.Windows 10:n korvaajaksi Andromedaa ei voida tituleerata, vaan se pikemminkin täydentää Microsoftin käyttöjärjestelmävalikoimaa. Andromeda on osa Windows Core OS -hanketta ja periaatteessa kyseessä on Microsoftin uusi yritys laajentua mobiililaitteisiin. Andromedasta on siis tulossa ehkä Windows Phonen ja Windows Mobilen seuraaja.