WhatsAppin käyttäjien pelot ovat toteutumassa – Mainokset vain ajan kysymys

Siitä lähtien kun Facebook osti pikaviestipalvelu WhatsAppin , on mainosten saapuminen palveluun ollut vain ajan kysymys. Kauppa oli sen verran suuri, että palvelun monetisointi mainosten kautta on tuntunut kaikkein otollisimmalta.Pikaviestipalvelun ylimpään johtoon kuuluva Chris Daniels vahvisti Outlook India -julkaisulle , että mainokset ovat tulossa. Yhtiön nykyisenä suunnitelmana on ripotella mainoksia Status-tilapäivitysten väliin. Ajatus on sama kuin Instagramin Storiesin kohdallakin.Mainosten esittämisen lisäksi Facebookin tavoitteena on jalostaa WhatsApp uudeksi rahantekokoneeksi yrityksille myytävien palveluiden kautta. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä siirtämään asiakaspalveluviestintä WhatsAppiin.Alun perin WhatsAppin käyttö maksoi noin euron vuodessa. Mainosten avulla Facebook tienannee huomattavasti enemmän per käyttäjä.