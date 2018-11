Kumpi kannattaa ostaa, iPhone XR vai OnePlus 6T?

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Apple iPhone XR

OnePlus 6T Mitat

150,9 x 75,7 x 8,3 mm

157,5 x 74,8 x 8,2 mm Paino

194 g

185 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Paneelit lasia, runko metallia Käyttöjärjestelmä

iOS 12

Android Pie Näyttö

6,1", 19,5:9, 828x1792, LCD

6,41", 19,5:9, 1080 x 2340, AMOLED RAM

3Gt

6/8 Gt Tallennustila

64/128/256 Gt

128/256 Gt Kamera

12 MP, f/1.8, OIS (takana) ja 7 MP, f/2.2 (edessä)

16+20 MP, f/1.7, OIS (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä) Biometrinen tunnistus

3D-kasvojentunnistus

Sormenjälki, edessä näytön alla Suoritin

A12 Bionic

Snapdragon 845 Akku

2942 mAh

3700 mAh Hinta

878 €

549 €

Älypuhelinmarkkinoilla käy syksyisin kova kuhina, kun merkki toisensa jälkeen valmistautuu lähestyvään joulusesonkiin. Apple toi tänä vuonna kaikkiaan kolme älypuhelinmallia markkinoille. Kalleimmat maksavat reilusti yli tuhat euroa ja halvinkin malli maksaa lähes 900 euroa. Aina voi äänestää kuitenkin lompakolla ja siihen keinon toi lokakuun lopulla OnePlus.OnePlussan tuorein puhelin, OnePlus 6T, tulee myyntiin Suomessa marraskuun kuudentena päivänä. Kyseessä on jälleen kerran teknisesti hyvin edistyksellinen laite, eikä sen jälleenmyyntihintakaan tunnu poskettomalta Applen uusiin verrattuna. Kuten alla olevasta taulukosta näkee, on OnePlus 6T paperilla Applen halvimpaan malliin – iPhone XR:lle – verrattuna erittäin kilpailukykyinen.Ehkä olennaisin ero puhelinmallien välillä on ohjelmisto. Osalle iOS on käyttöjärjestelmänä ehdoton edellytys, minkä takia sitten on pakko ostaa Applen laitteita. Suomestakin löytyy runsas joukko ihmisiä, jotka eivät koskisi omenaan edes pitkällä tikulla, joten tässäkin mielessä ohjelmisto on tärkein erottava tekijä.Hintaero puhelinmallien välillä on 329 euroa OnePlussan eduksi – ja itse asiassa tällöin vertaillaan iPhone XR:n 64 gigatavun mallia OnePlus 6T:n 128 gigatavuiseen malliin. Jos vertaillaan 128 gigatavun malleja keskenään, levenee hintaero noin 60 eurolla.