EU:ssa on päätetty kaikessa viisaudessa, että verkossa liikkuvan kansalaisen tulee tietää sivustojen tallentavan hänen liikkeistään tietokoneelle väliaikaistiedostoja. Hyvää tahtova säädös on kuitenkin johtanut siihen, että käytännössä jokainen verkkosivu tiedottaa näiden keksitiedostojen tallentamisesta ja sinun pitää klikata ilmoitus pois.Valistuneelle verkkoselaajalle ilmoitukset ottavat pannuun pidemmän päälle, minkä takia ilmoitukset olisi mukava estää kokonaan. Silloin voisi keskittyä olennaiseen. Operan Android-selaimeen on lisätty uusi ominaisuus, joka toimii juuri näin: se estää sivuille lisätyt keksi-ilmoitukset CSS- ja JavaScript-analyysin avulla. Tässä tapauksessa tosin annat Operalle luvan hyväksyä kaikkien verkkosivujen keksitiedostot.Operan uusimman Android-selaimen voit ladata Google Playstä