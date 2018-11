Googlen verkkokaupasta ostettu Pixel 3 saapui täysin tuhoutuneena

Googlen uusi Pixel-puhelin on varmasti yksi tämän syksyn toivotuimpia älypuhelimia. Tällä kertaa vaikuttaa myös siltä, ettei suurempia fiaskoja, kuten viime vuoden näyttöongelmat, ole sattunut Googlella.Täysin ongelmitta julkaisu ei ole kuitenkaan tälläkään kertaa mennyt. Yksi turhautuneista asiakkaista on julkaissut Redditissä tietoja rikkoutuneesta Pixel 3 -puhelimesta.Yhdysvaltalaiskuluttajan mukaan hän ei kuitenkaan ole tipauttanut puhelintaan, vaan se saapui rikkoontuneena.Eikä laite ole pelkästään hieman säröillyt edestä, vaan lasit ovat edestä ja takaa rikki, laite on vääntynyt ja jopa halennut USB-liittimen kohdalta.Fedexin toimittama paketti on myös ruhjeilla ja selkeästi kohdeltu kaltoin, ja myyntipakkauskin litistynyt. Ei tietysti ole Googlen syy, jos Fedexin toimituksessa on sattunut virheitä, mutta edes Googlen tarjoama asiakaspalvelu ei ole ollut parasta mahdollista.Vaikka alkuun asiakaspalvelu toimi muuten moitteetta, niin selvisi, että tapaus käsitellään tavallisena palautuksena, joka kestää hieman kauemmin kuin olisi toivottavaa, jos ensimmäinen laite tulee täysin tuhoutuneena.Lisää kuvia uhrista löytyy täältä