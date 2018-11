OnePlus 5 sai päivityksen tietoturvaan ja Bluetooth-yhteyksiin

OnePlus on julkaissut hiljattain päivityksen puolentoista vuoden takaiselle OnePlus 5 -laitteelle. OxygenOS 5.1.7 -päivitys on lähtenyt jakeluun ja saapunut jo osaan laitteista.Erityisesti päivityksessä on keskitytty Bluetooth-yhteyksien parantamiseen. Käyttäjät ovat havainneet laitteen kanssa ongelmia Bluetooth-yhteyksissä mm. ajoneuvojen ja yleisemmin puheluiden kanssa, ja tätä ongelmaa on parannettu päivityksessä lisääntyneen Bluetooth-yhteyksien vakauden avulla.Päivityksen tiedoissa mainitaan myös Project Treble -yhteensopivuus, joka kuitenkin Puhelinvertailun tietojen mukaan saapui jo aiemmin. Nyt viimeistään joka tapauksessa tuki Googlen Project Treblelle on virallisesti OnePlus 5:llä.Project Treblen myötä laitevalmistajien on helpompi päivittää omaa käyttöliittymäänsä koskematta Androidin perusominaisuuksiin.Päivityksessä myöskin tuotiin Androidin lokakuun tietoturvapäivitykset OnePlus 5:lle.