EU asetti puheluille ja tekstareille hintakaton

Vuonna 2017 EU:ssa otettiin käyttöön uusi-periaate, joka käytännössä lopetti verkkovierailumaksut EU:n sisäisessä viestinnässä. Operaattorit eivät saisi periä siis lisämaksua ulkomailla (mutta EU/ETA-alueen sisällä) tapahtuvasta kohtuullisesta ja ajoittaisesta viestinnästä.Nyt parlamentissa on äänestetty uudesta hintakatosta, joka asettaa raamit operaattoreiden hinnoittelulle. Parlamentin hyväksymän ehdotuksen mukaan operaattorit eivät saa periä EU:n sisäisistä puheluista yli 19 senttiä minuutilta. Tekstiviestien osalta hintakatto on kuusi senttiä kappaleelta. Hintakatot tulevat voimaan 15. toukokuuta 2019.Kuluttajalle määrättiin myös oikeus säilyttää oma puhelinnumero kuukausi liittymäsopimuksen loppumisen jälkeen. Operaattoreiden on myös hyvitettävä käyttämättömän prepaid-liittymään ladattu raha sopimuksen lopettamisen yhteydessä.Parlamentti myös vaatii jäsenmaita valmistautumaan 5G:hen. Jäsenmaiden tulee vuoteen 2020 mennessä valmistella tarvittavat taajuudet uuden matkapuhelinverkkoteknologian käyttöön.