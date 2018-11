Facebookin johtajat eivät saa käyttää iPhonea

Toimitusjohtajaon kieltänyt Facebookin korkeimmalta johdolta iPhonien käytön työtehtävien hoidossa kokonaan, uutisoi The New York Times . Lehden kattavassa jutussa pääteema on Facebookin viime vuosina käymät sisäiset ristiriidat.Syy iOS-laitteiden käyttökiellolle on The New York Timesin mukaan Applen toimitusjohtajamaaliskuun lopulla antamat kommentit medialle. Tuolloin Cambridge Analytica -kohu oli päällä ja julkinen paine Facebookia kohtaan oli kovimmillaan. MSNBC:n haastattelussa Cook esitti vahvoja näkemyksiä Facebookia kohtaan – Cookin mielestä Facebookin liiketoiminta perustuu rahan tekemiseen ihmisten yksityiselämällä.Cookilta kysyttiin myös miten hän toimisi jos hänen yhtiönsä olisi Cambridge Analytica -skandaalin kaltaisessa tilanteessa. Cook tylytti Zuckerbergia toteamalla vain, että hän huolehtisi siitä, ettei joudu sellaiseen tilanteeseen. Zuckerbergin mielestä Cookin kommentit olivat äärimmäisen lipeviä ja on harhaluulo, että tuotteiden hintoja jatkuvasti korottava yritys olisi jollain tapaa kiinnostuneempi asiakkaistaan kuin Facebook. Facebookin edustajat kommentoiva t asiaa toteamalla vain, että yritys on pitkään edistänyt Androidin käyttöä yrityksen sisällä, koska Android on maailman käytetyin mobiilikäyttöjärjestelmä.