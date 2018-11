Google vie hämäräkuvauksen uudelle tasolle – Tällaista jälkeä Night Sight tuottaa

on lisännyt-sovellukseen uuden hämäräkuvausta reippaasti parantavan uuden ominaisuuden,. Ominaisuus on saataville kaikille Pixel-puhelimille.Night Sightin etuja normaaliseen hämäräkuvaukseen verrattuna on hankala kuvailla sanallisesti, mutta vertailukuvat ovat sitäkin hätkähdyttävämpiä osoituksia kuvaustilan kyvykkyydestä. Parhaimmillaan kuvasta ei pysty kunnolla edes päättelemään onko se otettu hyvässä valaistuksessa vai iltahämärässä. Kuvaustilan ainoa heikkous on se, että se ei sovellu liikkuvien kohteiden kuvaamiseen – mutta se ei ole ollut käytännössä mahdollista tähänkään asti.Ominaisuus perustuu usean kuvan ottamiseen samasta kohteesta pitkällä valotusajalla ja yhdistämällä näiden kuvien informaatio. Kuvien yhdistämisessä otetaan huomioon kohteen ja kameran liike, minkä lisäksi algoritmit käsittelevät kuvien sävyntoistoa ja poistavat tehokkaasti kohinan kuvista.Vertailukuvia Night Sight -toiminnosta (päällä ja pois päältä) löytyy esimerkiksi The Vergen artikkelista