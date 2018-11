Googlelta korjaus Pixel 3:n särisevälle kaiuttimelle

Googlen tämänvuotinen Pixel-julkaisu on mennyt huomattavasti edellisvuotta paremmin, mutta täysin huoletta Pixel 3:n ostajat eivät ole voineet olla.Joillekin laitteet ovat tulleet postissa täysin tuhoutuneena , mutta kenties yleisempi ongelma on kuitenkin ollut laitteen kaiuttimissa.Käyttäjät ovat valittaneet verkossa, että kaiutin särisee ärsyttävästi tietyissä tapauksissa, tiettävästi pääasiassa suuremman Pixel 3 XL:n ollessa kyseessä. Kyse ei ole edes välttämättä korkeasta äänenvoimakkuudesta, vaan särinää on havaittu pienelläkin volyymillä.Onneksi Google on ilmeisesti löytänyt ongelman ja luvannut nyt tuoda korjauksen tilanteeseen.Twitterissä Googlen tuki on vahvistanut, että tulevien viikkojen aikana Google julkaisee päivityksen, joka korjaa särinän, jota ilmenee tietyillä taajuuksilla alle 50 prosentin äänenvoimakkuudella.