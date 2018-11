Rovio yllätti sijoittajat – Uusia pelejä tulossa ensi vuonna

Suomalainen mobiilipeliyhtiöon julkaissut heinä-syyskuun tuloksensa, joka pörssikurssireaktion perusteella on otettu ilossa suin vastaan markkinoilla. Yhtiö kasvatti kolmannen vuosineljänneksen oikaistua liikevoittoaan 10,4 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 4 miljoonaa euroa.Vaikka Angry Birdsin kulta-aika onkin takana päin, niin vihaisiin lintuihin perustuvat tuotteet tuottavat edelleen yhtiölle hyvin. Rovio ei kuitenkaan ole jäänyt laakereilleen makaamaan, vaan kasvuun tähdätään uusilla peleillä. Niitä on tuotekehityksessä tällä hetkellä 12 kappaletta, mutta niistä kahden arvellaan olevan valmiita julkaistavaksi ensi vuoden aikana.Tällä viikolla Rovion perustajiin kuuluva Niklas Hed ilmoitti jättävänsä yhtiön Rovion osake on ollut tänään noin 10 prosentin nousussa.