Nokia lennättää faneja Dubain julkistustilaisuuteen

Nokia, eli tässä tapauksessa HMD Global, on julkaissut kampanjan, jossa kutsutaan faneja ottamaan osaa kilpailuun, jossa palkintona on matka Araabiemiraatteihin.Dubain matkassa on tietysti pienoinen agenda, sillä yhtiöllä on tulossa joulukuun 5. julkistustilaisuus kyseisessä paikassa. Fanit pääsevät siis lentämään ja osallistumaan Dubain tilaisuuteen mikäli valinta sattuu kohdalle.Kampanjalla juhlistetaan uuden yhteisöfoorumin julkaisua ja osallistuminen vaatiikin kommentin jättämistä foorumin julkaisuun Julkaisun mukaan parhaat kommentit valitaan, joskin siinä sanotaan myös, että yksinkertainen tervehdyskin kelpaa.Itse tapahtumasta odotetaan jotain uutta Nokian älypuhelinta, ja kaikkein odotetuin niistä on tietysti erikoisella kamerajärjestelmällä varustettu Nokia 9 , mutta myös uutta Nokia 8.1 -mallia on ennustettu.