Testissä älykello oikealla kellotaululla: Withings Steel HR Sport

Testissä Withings Steel HR Sport - Sporttinen älykello oikeilla viisareilla

Sisällys Ulkonäkö

Toiminnallisuus

Sovellus

Erityishuomio

Yhteenveto

Älykellot eivät aivan vieläkään ole lyöneet itseään läpi, mutta sen verran hyvin niillä tuotekategoriana menee, etteivät ne ainakaan ole heti katoamassa. Suurten valmistajien kuten Applen, LG:n, Huawein ja Samsungin kellot pitävät käytännössä markkinoita hallussaan, mutta vievät mielestäni älykelloja omituiseen suuntaan. Aiemmin erilaisen vaihtoehdon tarjosi mm. Pebble. Sen kellot olivat hieman yksinkertaisempia, mutta tarjosivat kuitenkin monipuolisesti toimintoja kuten sovelluksia, muokattavia kellotauluja, askel- ja sykemittausta, hälytyksiä, ilmoituksia ja kalenterin. E-paperinäyttö kesti kuitenkin yli viikon ja kellonajan katsominen onnistui myös kirkkaassa valossa, toisin kuin kosketusnäyttöhirvityksillä. Pebblen sulauduttua Fitbitiin ja käytännössä kadottua olen yrittänyt löytää sille korvaajaa. Oman Pebbleni hajottua oli pakko tehdä päätös. Päädyin Withingsin Steel HR Sport -kelloon, joka satuttiin julkaisemaan kutakuinkin sopivasti hätäni hetkellä. Seuraavassa aatteita siitä. Ulkonäkö Withingsiltä Nokialle ja nyttemmin jälleen takaisin Withingsin nimen alle siirtynyt mallisto on saanut tänä syksynä viimeisimmän osansa, Steel HR Sportin (Steel HR Limited Edition -erikoismallit julkaistiin vielä myöhemmin). Sport-versiossa vanhempi Steel HR sai pienen kasvojenkohotuksen sekä oppi pari uutta, joskaan ei järisyttävän merkittävää uutta temppua. Steel HR Sportia saa vain yhdessä tumman harmaassa sävyssä, mutta kellotauluun on vaalea ja tumma vaihtoehto. Tosiaan: kellossa on kiinteä kellotaulu. Kyseessä on ns. perinteinen analoginen kello, jossa on oikeat viisarit. Laitteessa on myös näyttö, mutta se on pieni pyöreä näyttö, joka on pois päältä suurimman osan ajasta. Osittain tästä johtuu se, että kellon akkukesto on luokkaa 20 päivää.

Kellon halkaisija on 40 mm ja se on 13 mm paksu. Markkinoilla on huomattavasti kookkaampia ja raskaampia älykelloja, joten kategoriassaan sitä voidaan pitää hyvinkin sirona. Kellon kyljessä on yksi monitoiminappula, jolla kaikkia toimintoja ohjataan. Tämä on pieni miinus: käytettävyys voisi parantua, jos painikkeita olisi edes kaksi. Mielenkiintoisena huomiona, että aikaa kyseisellä painikkeella ei voi asettaa: se säädetään sovelluksen avulla. Tunne, kun kieputin viisareita ranteessa puhelimen näytöltä, oli huvittunut. Perushihna on kumimainen mutta laadukkaan tuntuinen ja reikiä on koko pituudelta tiuhaan, joten sopiva kireys löytyy takuulla. Lisäksi saatavilla on samaa materiaalia oleva punainen hihna sekä kaksi nahkaista vaihtoehtoa. Kiinnitys on standardi, joten markkinoilta löytynee paljon lisää vaihtoehtoja. Asiaa tuntemattomalle kello ei näytä lainkaan älykellolta. Viisarit ovat hieman kapeat ja numerot suht pienet ja ohuella kirjasimella painettu, joten luettavuus ei ole täydellinen, mutta ei kyseessä mitenkään kryptinenkään kellotaulu ole. Monestihan nämä ovat tyylin ja funktionaalisuuden kompromisseja. Toiminnallisuus Withingsin kello ei yllä toimintojensa määrässä lähellekään esimerkiksi Apple Watchia, mutta ei se sitä yritäkään. Se tekee muutamat ydinasiat hyvin. Keskiössä on tietysti ajan näyttö. Siihen fyysiset viisarit sopivat hyvin, vaikkakin huomasin että ensimmäiset pari päivää jouduin käyttämään ajan lukemiseen pari sekuntia enemmän aikaa kuin digikellon näytöltä. Kellotaulu ei ole taustavalaistu, joten pimeässä viisareista ei ole iloa, mutta sitten kuvaan astuukin kellon näyttöosa.

Näyttö on pieni musta ympyrä kellon yläpuoliskolla. OLED-paneeli on suurimman osan ajasta pois päältä, mutta näyttää haluttuja asioita monitoimipainiketta painaessa tai kun jotain tapahtuu (esim. ilmoitus saapuu). Puhelimen sovelluksella voi säätää, mitä toimintoja on käytössä ja missä järjestyksessä ne näytetään. Ensimmäisellä klikkauksella näyttö menee päälle ja näyttää esimerkiksi yhdistetyn päivämäärän ja kellonajan (ensin päivä näkyy pienen hetken, ja sen jälkeen se vaihtuu kellonajaksi). Kun klikkailee lisää, niin pääsee selaamaan muita näyttöjä, kuten sykettä, askeleita ja akun kapasiteettia. Tarjolla on myös ruutu, josta saa ilmoitukset pois päältä, tai toinen josta voi käynnistää ja sammuttaa hälytyksen. Näytön selailussa toinen painike olisi poikaa. Nyt jos menee haluamastaan näytöstä ohi, pitää selata läpi kaikki uudestaan, jotta pääsee takaisin. Onneksi näyttöjä ei ole parhaimmillaankaan käytössä kuin alle 10, joten ylitsepääsemättömästä ongelmasta ei ole kyse, pienestä ärsytyksestä vain varsinkin aluksi, kun tätä selailumokaa tapahtui useammin. Painiketta voi joidenkin näyttöjen kohdalla myös painaa pohjassa aktivoidakseen toiminnon, kuten ilmoitukset päälle ja pois. Pohjassa painamalla voi myös käynnistää aktiivisemmin mitattavan harjoitteen urheilussa. Sovelluksella voi valita haluamansa lajivaihtoehdot näkyviin kelloon. Erona edelliseen Steel HR -malliin Sport tarjoaa sijainninseuraamisominaisuuksia (johon se kuitenkin tarvitsee puhelinta), sekä uudenlaista fitness-pisteytystä. Ja siinäpä se. Eli mikäli ko. kelloa harkitsee, voi aivan hyvin miettiä myös aiempaa Steel HR -mallia, mikäli esimerkiksi sen ulkonäkö miellyttää enemmän. Toiminnallisuus eroaa minimaalisesti. Kello tuntuisi mittaavaan sykettä varsin hyvin. Testin aikana ei ollut tarjolla verrokkia, mutta esimerkiksi liikuntasuorituksen aikana syke pysyä jatkuvasti hyvin uskottavissa ja loogisissa lukemissa. Sovelluksesta nähtävissä diagrammeissa näkyi myös selvästi laiskat ja aktiivisemmat ajat oikeilla kohdilla päivää. Unen analysoinnista on vaikea sanoa paljoa. Steel HR Sport näyttäisi varsin hyvin tunnistavan, koska käyttäjä menee vuoteeseen ja nukahtaa ja herää. Yön aikana se merkkaa osan ajasta kevyeksi ja osan syväksi uneksi, mutta näiden todenperäisyyttä en pysty arvioimaan. Öiset heräilyt ja esimerkiksi vessassa käynnin kello näyttäisi tunnistavan hyvin. Sovellus Withingsin sovellus tuntuu sopivan minimalistiselta. Sen päänäkymässä on päivittäinen kooste askelista ja unesta, ja sunnuntaisin saa vielä viikkokoosteen. Erillisestä dashboard-näkymästä voi seurata meneillään olevaa päivää hieman tarkemmin. Programs-valikon takaa löytyy erilaisia ohjelmia, kuten uneen ja raskauteen liittyviä seurantajaksoja. Joihinkin ohjelmiin, kuten juuri raskauden seurantaan, suositellaan lisävarusteeksi myös muita laitteita, kuten Withingsin vaakaa. Uniohjelma seuraa nukkumista 8 viikkoa ja kertoo vaiheittain, kuinka hyvin nukut pitkällä tähtäimellä. Se arvioi mm. unirytmin säilymistä viikonloppuna verrattuna arkipäiviin.

Laitevalikosta sovelluksen voi yhdistää Withingsin laitteisiin. Kelloon yhdistämisessä oli hieman ongelmia. Kyseessä olikin jonkinlainen ohjelmistovika, jonka korjaamisesta Withings tiedotti omilla sivuillaan. Kun laitteen lopulta saa kuitenkin yhdistettyä, niin sovelluksesta voi kellonajan asettamisen lisäsi valita, mitä asioita kellon näytöltä pääsee säätämään (itselle turhat voi ottaa pois), sekä asettaa herätyksiä. Herätykset ovat ns. älyherätyksiä, eli niille voi halutessaan antaa aikaikkunan, josta kello yrittää löytää värisemiselleen sopivimman ajan, jotta herääminen olisi mahdollisimman helppoa. Näiden lisäksi tarjolla on vielä oma profiilisivu, josta näkee saavuttamansa saavutukset, esim. tietyt askelmäärätavoitteet per päivä. Sovellukseen voi myös asettaa erilaisia muistutuksia, kuten “mene pian nukkumaan”, “vältä loppuilta kahvia”, “punnitse itsesi”, “älä unohda aamiaista” jne. Ehkäpä jostain juoksulenkille kehottavasta muistutuksesta on jollekin hyötyä. Erityishuomio Tuotteen käyttöönotossa oli ongelmia Bluetoothiin yhdistämisen kanssa. Puhelin ei meinannut löytää kelloa. Lopulta kaikkien laitteiden boottailun jälkeen yhteys muodostui ja kello toimi jonkin aikaa hyvin. Olin jo kirjoittamassa käyttöönottoa tehdessäni palautetta, mutta Withingsin kotisivuilla olikin jo banneri, että ongelmat ovat tiedossa ja niitä korjataan. Vielä pari viikkoa myöhemmin alkoivat uudet ongelmat, ja kello menetti yhteytensä puhelimeen eikä se lopulta palautunut enää ollenkaan. Withingsin sivuilla on aiheesta uusi ilmoitus, ja softapäivityksen pitäisi olla tulossa. Hyvä puoli on se, että Withings näyttäisi reagoivan tilanteeseen, mutta kyseessä on erittäin vakava ongelma, sillä kello on kokolailla hyödytön kapine ilman yhteyttä puhelimeen. Edes viisareita ei saa säädettyä aikaan ilman emolaitetta. Yhteenveto Withings Steel HR Sport on monipuolinen puettavaa terveysteknologiaa edustava laite. Se osaa näyttää puhelimeen tulleet ilmoitukset, neuvoa nukkumaan, liikkumaan ja syömään paremmin sekä tietysti näyttää ajan tyylikkäässä kuoressa. Kaikkiaan Steel HR Sport on tosi hyvä tuote, mutta se ei ole kaikille. Älykelloa etsivän on syytä miettiä, minkälaista toiminnallisuutta kaipaa. Jos tyyli, pitkä akkukesto, treenin mittaus ja ilmoitukset ranteeseen ovat hakusessa noin 200 euron hintaluokassa, niin Steel HR Sport sopii monelle mainiosti. Jos taas hakee lukuisia sovelluksia, muokattavuutta ja parasta yhteensopivuutta muiden laitteiden kanssa ja budjetissa on varaa venyä jopa reilusti ylöspäin, voi napata kaupasta mukaansa jotakin muuta. Vahvuudet -Tyylikkyys

-Akkukesto

-Sovellus

Heikkoudet -Ei markkinoiden monipuolisin

