Huaweilta tulossa taittuva puhelin Samsungin jalanjäljissä

Samsungin vuosikausia kehittämistä kaarvista ja taipuvista näytöistä on tulossa kenties seuraavan älypuhelinsukupolven suurin innovaatio, mutta täysin yksin korealaisjätti ei teknologiansa kanssa kuitenkaan ole.Nyt kiinalaisvalmistaja Huawei on vahvistanut , että se suunnittelee myös taittuvan puhelimen/tabletin julkaisua. Avattuna laitteesta löytyy 8 tuuman kosketusnäyttö, joka taittuu puoliksi, jolloin näytön koko etuosassa on 5 tuumaa.Näytön valmistaa kiinalainen BOE, joka on toteuttanut myös aiempia Huawein OLED-älypuhelinnäyttöjä. Näytöt ovat molemmin puolin hieman suurempia kuin Samsungin laitteessa Laite aiotaan julkaistan ensimmäisenä Samsungin kotitantereella Koreassa, jossa sen 5G-yhteyksistä saadaan kaikki irti, sillä Korea on maailman kärkeä 5G-adoption suhteen.Tietojen perusteella laite voidaan julkistaa alkuvuoden MWC-messuilla ja julkaisu tapahtuisi noin vuoden puolivälissä Koreassa.