Samsungilta uusi talvinen värivaihtoehto Note9:stä sopivasti joulumyyntiin?

Samsungin Galaxy Note9 on sopivasti muutamia kuukausia vanha, joten sen uudistaminen uudella värivaihtoehdolla olisi tässä vaiheessa varmasti tarpeen.Aiemmin huhuttu värimalli onkin nyt tulossa joulumyyntiin, jos kiinalaislähteitä on uskominen. Kyseessä on malli, jota kutsutaan nimellä Pure White, joskin ajankohdan ja värin huomioiden Snow White olisi kenties ollut vielä parempi nimi.Takaa laite on täysin valkoinen ja ainoastaan kamerat ja sensorit rikkovat täysin lumenvalkoista linjaa takakannessa. Metalliset sivureunukset ovat ilmeisesti hopeiset, jotka tietysti sopivat teemaan.Tietojen mukaan laite julkaistaan Taiwanissa marraskuun 23. päivä, mutta länsimaihin saapumisesta ei valitettavasti kerrota.Toki kyseessä voi olla myös photoshoppaus, joten aivan vielä ei kannata varata kaikkia joululahjarahoja uuteen Note9:ään, mutta jäämme odottamaan virallista julkistusta.