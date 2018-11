iPhonien myynti laskee? Apple joutuu leikkaamaan ennusteita

Teknologiamarkkinoilla on hermoiltu parin viime viikon aikana, kun muutamatkomponenttitoimittajat ovat kertoneet odotettua heikommista ohjeistuksista vuoden lopulle. Tämä on nähty merkkinä heikentyneestä iPhone-myynnistä, vaikka käytännössä Apple on voinut myös ohjata enemmän tilauksia vaihtoehtoisille toimittajille. Wall Street Journalin mukaan Apple on laskenut kaikkien uusien iPhone-mallien tilauksia, mikä selittäisi komponenttitoimittajien heikentyneet näkymät. Tuotantoleikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti lokakuussa myyntiin tulleeseen iPhone XR:ään, jota oli tilattu alun perin 70 miljoonaa kappaletta tälle vuodelle. Pian julkaisun jälkeen Apple leikkasi tuotantoennusteitaan kolmanneksella – ja leikkasi ennustetta vielä lisää marraskuussa.Heinä-syyskuun tuloksen julkaisun yhteydessä Apple ilmoitti lopettavansa tuotteidensa myyntimäärien julkistamisen, koska kappalemääräinen myynti ei kuvasta yhtiön näkemyksen mukaan tarpeeksi hyvin liiketoiminnan todellista tilaa.