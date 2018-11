Nokialla iskupaikka? Yhdysvallat yrittää estää Huawein 5G-myyntiä

Yhdysvallat yrittää aktiivisesti estää5G-tukiasemien myyntiä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa . Lobbauksen tavoitteena on suostutella kumppanimaita hankkimaan uuden sukupolven tukiasemat muilta valmistajilta, vahvoilla ovat siis Ericsson ja Nokia.Aiemmin Yhdysvallat on pyytänyt Australiaa, Kanadaa ja Etelä-Koreaa pidättäytymään investoimasta Huawein laitteisiin. Kampanjan taustalla on Yhdysvaltojen pelko, että Kiina hyödyntää tukiasemia Yhdysvaltojen sotilastukikohtien salakuunteluun. Yhdysvallat on siinä määrin tosissaan, että se pohtii jopa taloudellisen tuen tarjoamista jos kumppanimaat eivät osta Huawein tukiasemia.Edellä mainittujen maiden lisäksi Yhdysvallat on lähestynyt Saksaa, Italiaa ja Japania.Aiemmin Yhdysvaltojen tähtäimessä oli matkapuhelinteknologiaa ja -laitteita kehittävä ZTE, joka jäi kiinni Iranille ja Pohjois-Korealle asetettujen kauppapakotteiden kiertämisestä. Yhdysvallat myös epäili ZTE:n tietoturvaa.