Tonnin puhelimet liian kalliita? Galaxy A9 tuli tänään myyntiin

on tuonut tänään neljällä takakameralla varustetun Galaxy A9:n kauppoihin. Puhelin esiteltiin ensimmäisen kerran jo lokakuussa Puhelimesta löytyy kahdeksan ytiminen suoritin sekä tarkka 6,3 tuuman AMOLED-näyttö (1080x2220 pikseliä). Käyttömuistia on kuusi gigatavua ja tallennustilaa mukavat 128 gigatavua. Akun kapasiteetti on niin ikään suuri, 3800 milliampeerituntia.Galaxy A9:n varsinainen myyntivaltti on kuitenkin takakamera, joka siis koostuu neljästä eri kamerasta. Pakettiin kuuluu ultalaajakulmalinssillä varustettu kamera, syvyys kamera, telekamera sekä varsinainen 24 megapikselin pääkamera. Syvyyskameran avulla kuviin saadaan tallennettua syvyysinformaatiota, telelinssillä saadaan toteutettua optinen zoomaus ja laajakulmalinssi mahdollistaa laajemmat kuva-alat.Galaxy A9 on heti saatavilla Gigantissa ja Samsungin verkkokaupassa kahdessa värissä: Caviar Black ja Lemonade Blue. Lisäksi myynnissä on Bubblegum Pink -värivaihtoehto, jonka toimitukset alkavat joulukuussa. Galaxy A9:n suositushinta on 599 euroa.