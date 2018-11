Google laajentaa virtuaalioperaattoritoimintaa: Project Fi on nyt Google Fi

Googlen 2015 lanseeraama projekti , jolla yhtiö pyrki yksinkertaistamaan operaattorin asiakkaana olemista Yhdysvalloissa, on edennyt uuteen vaiheeseen.Aiemmin Project Fi -nimellä tunnettu sivuprojekti on nyt uudelleennimetty Google Fi:ksi. Google Fi on edelleen sama virtuaalioperaattori, joka tarjoaa mobiililiittymiä helposti ymmärrettävässä muodossa ja yhdysvaltalaisittain kohtuulliseen hintaan.Google Fi maksaa edelleen 20 dollaria kuussa rajattomien puheluiden ja tekstareiden osalta ja datasta tarvii maksaa 10 dollaria gigatavulta, tai dollari sadalta megalta, aina kuuteen gigaan asti, jonka jälkeen data on ilmaista.Näin ollen kuluttaja tietää, ettei tarvitse varautua yli 80 dollarin kuukausimaksuun, jollaisia joiden operaattoreiden riistohintaisista hinnoista joutuu helposti maksamaan.Google kuitenkin huomauttaa, että 15 gigatavun jälkeen se voi hidastaa latausnopeutta, joka on oletuksena LTE-nopeuksissa.Tämä tosin oli juurikin näin jo Project Fi:n aikaan, mutta nyt Google on tuonut mahdollisuuden tuoda liittymään oman lukitsemattoman puhelimen. Aiemmin operaattorilla pystyi käyttämään vain Designed for Fi -puhelimia, joihin lukeutui mm. Pixel-puhelimet sekä muutamia muiden valmistajien malleja.Tarjolla on samat hinnat ja ilmainen roaming 170 paikassa ympäri maailman. Joitain ominaisuuksia, kuten Wi-Fi-puheluita, ei kuitenkaan saa kuin Designed for Fi -laitteille.Google ei ole virtuaalioperaattorina tosin yksin, Yhdysvalloissa massiivisten AT&T:n, Verizonin ja muiden lisäksi on useita pieniä virtuaalioperaattoreita, jotka käyttävät isompien verkkoja, mutta tarjoavat kohtuuhintaisia liittymiä erityisesti vähäisempään käyttöön.Google Fi käyttää T-Mobilen, Sprintin ja U.S. Cellularin verkkoja.