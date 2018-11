Jolla täytti 5 vuotta!

Suomalainen matkapuhelinyhtiöon päässyt jo viiden vuoden ikään.-taustaisten perustama yhtiö on hakenut pari kertaa uutta suuntaa liiketoiminnallisesti, mutta jatkuvasti sen ytimessä on kuitenkin ollut-käyttöjärjestelmän kehittäminen.Jolla perustettiin yrityksenä kesällä 2011, mutta yhtiön ensimmäinen matkapuhelin tuli markkinoille vasta marraskuun 27. päivänä vuonna 2013. Jolla-puhelimen lanseerauksesta on siis kulunut nyt viisi vuotta. Jolla-lanseerattiin DNA:n kanssa solmitun myyntiyhteistyön kautta. Mitään valtavaa ostoryntäystä puhelin ei aiheuttanut, vaikka se oli tiettyjen piirien suosiossa.Siinäkin mielessä Jolla oli erikoinen, että Jolla antoi uskoa suomalaisen matkapuhelinosaamisen uuteen nousuun. Nokia kun ilmoitti syyskuussa 2013 myyvänsä matkapuhelintoiminnot Microsoftille. Jolla-puhelimen erityispiirre oli The Other Half -ajatuksen ympärille luotu lisälaite-ekosysteemi. Puhelimeen lisättiin väylä, joka mahdollisti erilaisten erikoistoimintoja mahdollistavat lisälaitteiden kiinnittämisen.