Tuleva OnePlussan McLaren-puhelin saa huimat 10 gigatavua RAM-muistia?

Kuten kerroimme aiemmin tällä viikolla , niin kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus valmistelee mielenkiintoista julkaisua yhteistyössä kilpa-autovalmistaja McLarenin kanssa.Wokingissa Iso-Britanniassa järjestettävä julkistustapahtuma pitää sisällään todennäköisesti uuden McLaren-version suositusta OnePlus 6T -älypuhelimesta. Yhtiö ei kuitenkaan ole paljastanut mitään teknisistä tiedoista, joskin perinteisesti brändiyhteistyön tuloksena on voinut olettaa, että kyseessä on ulkoista olemusta lukuunottamatta melkoisen tavallinen OnePlus 6T.Näin ei kuitenkaan ilmeisesti ole tämän laitteen kanssa, kertoo MySmartPrice.com . Sen mukaan uutuuslaite pitää sisällään ensimmäistä kertaa huiman 10 gigatavun RAM-muistin.OnePlus on ollut edelläkävijä RAM-muistin määrässä jo vuosia. Sen laitteissa on nähtiin jo viime vuonna ensimmäistä kertaa kahdeksan gigatavua muistia. Lisäksi tallennustilaa on kaksi kertaa enemmän kuin OnePlus 6T -huippuversiossa, eli kokonaiset 256 gigatavua.Laitteen esittely tapahtuu 11. joulukuuta.