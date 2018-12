HMD esitteli uuden edullisen Nokia 5.1 -älypuhelimen: Android One ja kaksoiskamera

HMD Globalin tämän päivän Dubain julkistustilaisuudessa esiteltiin odotetusti keskisarjan Nokia 8.1 -älypuhelin , mutta myös edullisempi laite oli tiedossa.Toinen odotetuista laitteista oli kuvien Nokia 5.1, joka vielä muutamaa astetta edullisempi Android-laite. Laitteesta löytyy MediaTekin Helio P60 -piiri, joka vastaa Snapdragonin keskisarjan piirejä.Tehot siis ovat Nokia 5.1:ssä kohdallaan, olettaen, että laitteen hinta asettuu alle 300 euron.Takakamera Nokia 5.1:ssä tarjoaa 13 ja 5 megapikselin sensorit, joista jälkimmäistä käytetään bokeh-efektin tarvitsemaan syvyysdataan. Myös Helio-piirin tekoälyominaisuuksia käytetään kamerassa.Näytöllä on puolestaan kokoa 5,8 tuumaa ja näyttö ulottuu lovea lukuunottamatta aivan ylös asti. Loven toki saa piiloon Nokia 8.1:n tavoin, mikäli siitä ei pidä.Resoluutio on HD-tason 1520×720, joka kertoo osaltaan laitteen olevan erittäin edullinen.Yksi laitteen parhaista ominaisuuksista on Android One -käyttöjärjestelmä, joka tarkoittaa tässä tapauksessa Android 8.1 -versiota, mutta erityisesti Googlen takaamaan puhdasta kokemusta.Myynti alkaa Suomessa, mutta tässä vaiheessa ei kerrottu vielä hintatietoja. Todennäköisesti laite sijoittuu noin 250 euron tietämille.