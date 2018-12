HMD Global esitteli uuden Nokia 8.1 -älypuhelimen

HMD Global on tänään järjestänyt Arabiemiraattien Dubaissa julkistustilaisuuden, jossa on esitelty uusia Nokia-älypuhelimia.Niistä jo ennen julkaisua todennäköisin oli laajalti, mm. videolla, vuotanut Nokia 8.1 . Nyt Nokia 8.1 on virallisesti esitelty, joten tehdäänpä katsaus laitteen ominaisuuksiin.Nokia 8.1 on odotetusti varustettu ylemmän keskisarjan Snapdragon-piirillä, joka on tässä tapauksessa Snapdragon 710. Erikoisesti viime vuoden Nokia 8 -mallissa oli lippulaivatason Snapdragon 835 -piiri, jossa on potkua enemmän. Kyseessä ei kuitenkaan ole tuon mallin suora seuraaja, sillä hintaa on melkoisesti vähemmän.Näyttönä on nk. PureDisplay, joka tarjoaa kokoa 6,18 tuumaa, resoluutiona Full HD+ sekä HDR10-yhteensopivuuden. Yläreunasta löytyvä lovi saadaan piiloon ohjelmiston avulla, kuten kuvassa yllä.Kaksoiskamera takana tarjoaa 12 megapikselin pääkameran sekä syvyyttä kuviin tuovan 13 megapikselin. Kamerasta löytyy myös optinen kuvanvakain. Etukamerassa megapikseleitä on 20.Käyttöjärjestelmäversio on uusin Android 9 Pie, joka on Googlen taattua Android One -laatua, joka tarkoittaa puhdasta ja päivitykset ajoissa saavaa Androidia.HMD Global arvioi, että laite saapuu Suomessa myyntiin tammikuussa ja suositushinta on 399 euroa, joka on laitteen tekniikan huomioon ottaen varsin kohtuullinen hinta.