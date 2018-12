Huomenna esiteltävä Nokian uutuuspuhelin, Nokia 8.1, vuoti videolla!

HMD Global järjestää huomenna Araabiemiraattien Dubaissa julkistustilaisuuden, johon on lennätetty muutamia faneja ja jossa esitellään ensimmäistä kertaa tiettävästi ainakin Nokia 8.1 -puhelinmalli.Viimevuoden Nokia 8 -mallin seuraajaa on kiusoiteltu jo Twitterissä HMD Globalin osalta, mutta nyt tarjolla on kuvia ja jopa video itse laitteesta.Nokia Power User on saanut käsiinsä väitetysti virallisen Nokia 8.1 -esittelyvideon, jonka se on julkaissut YouTubessa. Siitä paljastuu paitsi ulkonäkö niin myös muutamia tärkeimpiä ominaisuuksia.Näihin kuuluu ainakin Zeiss-optiikalla varustettu kaksoiskamera (tietojen mukaan 12+13 MP) optisella kuvanvakaimella, tekoälyä käyttävät portrettikuvat Bokeh-efektillä, HDR-tekniikkaa tukeva nk. PureDisplay-näyttö (Full HD+) sekä sormenjälkilukija takana.Design vaikuttaa olevan glass sandwich -tyyliä eli lasipaneelit sekä edessä että takana, ja värivaihtoehtoja on kolme: punainen, hopeinen ja sininen.NPU:n mukaan tekniikkaan kuuluu mm. Snapdragon 710, 4 tai 6 gigatavua RAM-muistia ja 64 tai 128 gigatavua tallennustilaa.Kyseessä onkin ylemmän keskihintaluokan laite ja oletettavasti uusi huippupuhelin tulee olemaan Nokia 9, jota odotetaan myös Dubain tilaisuudesta.Lisää kuvia löydät NPU:n artikkelista