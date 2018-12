Apple hyökkää levy-yhtiöitä vastaan – Haluaa suoran yhteyden artisteihin

Suoratoistomusiikissa on käynnistymässä uusi aikakausi Spotifyn uusien avausten ja Applen tuoreen yrityskaupan perusteella. Musiikkipalveluiden tarjoajat yrittävät luoda palvelun ja artistin välille suoran yhteyden, mikä tarkoittaa käytännössä ylimääräisten välikäsien leikkaamista. Levy-yhtiöt ovat ajautuneet välikäden rooliin.Music Business Worldwide -julkaisun mukaan Apple on ostanut lontoolaisen Platoon-kasvuyrityksen , jonka tarkoituksena on tarjota artisteille kaikki tarvittavat välineet ja analytiikka, jotta artistit voivat toimi mahdollisimman itsenäisesti musiikin tekemisestä julkaisuun saakka.Artistien lisäksi Platoon tuottaa palveluita muun muassa kirjoittajille.Platoonin perustanut Denzyl Feigelson teki pitkän uran Applen iTunes-liiketoiminnan parissa ja on yhtiöstä lähdön jälkeenkin toiminut neuvonantajana. Feigelsonille levy-yhtiöistä eroon pääseminen on tuttu juttu, sillä hän on perustanut aiemmin AWAL-jakeluyrityksen (Artists Without A Label).Syksyllä Spotify mahdollisti artisteille musiikin lataamiseen ilmaiseksi palveluun