Kiinalaisvalmistaja ratkaisi selfie-kameran ongelman toisella näytöllä

Kiinalaisvalmistajat ovat viimeisen parin vuoden aikana koittaneet ratkoa täysin reunuksettoman älypuhelimen ongelmaa kaikkein innovatiivisimmin. Lovi on ollut ollut suosituin ratkaisu, mutta mm. Vivo on tuonut uudenlaisia ratkaisuja.Oppon tavoin Vivo on esitellyt puhelimen, jossa selfie-kamera saadaan piiloon laitteen sisään, jolloin näyttö saadaan venytettyä joka reunalla maksimiinsa. Mekaanisesti esiin pomppaavat kamerat eivät kuitenkaan ole optimaalisin ratkaisu.Vivon uusin taka ratkaista ongelma on lisätä laitteeseen toinen näyttö. Tämä toinen näyttö löytyy laitteen takaosasta kameran alta, jolloin yhtä kameraa voidaan käyttää niin tavallisten kuin selfie-kuvienkin kanssa.Vivo ei kuitenkaan ollut ensimmäisenä ideansa kanssa, vaan ZTE ehti ensin Nubia X:n kanssa.Takanäyttö on n. 5,5 tuuman kokoinen ja tarjoaa Full HD -resoluution edessä olevan päänäytön tavoin. Päänäytöllä on kokoa n. 6,4 tuumaa.Laite kantaa nimeä Vivo NEX Dual Display Edition ja se on juuri esitelty Kiinassa. Kyseessä on siis uusi versio pop-up-kameralla varustetusta NEX S:stä.Valitettavasti Vivoa ei juuri nähdä länsimaissa, joten NEXin saapuminen Suomeen on hieman epätodennäköistä.