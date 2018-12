Jailbreak-harrastukselle kolaus – Cydiaa ajetaan alas

iPhonen taipaleen alkuvuosinaoli suosittu harrastus, jolla tavoiteltiin etupäässä Apple asettamien rajoitteiden kiertämistä. Harrastuksen suuri voimanlähde oli epävirallinen Cydia-sovelluskauppa, jossa tarjottiin sellaisiakin ohjelmia, joita ei Applen App Storeen kelpuutettu syystä tai toisesta.Jailbreak-harrastus on saanut nyt kovan kolauksen, sillä Cydia-sovelluskauppa ollaan ajamassa alas . Sovellusten osto-ominaisuus ollaan ainakin lopettamassa,sillä kaupasta on löytynyt PayPal-siirtoihin liittyvä bugi. Kauppaa ylläpitävä Jay "Saurik" Freeman perustelee kaupan lopettamista myös taloudellisilla seikoilla: kaupan ylläpito on hänelle tappiollista liiketoimintaa.Freemanin mukaan Cydian ylläpito on ollut henkisesti raskasta, koska siitä on kummunnut paljon irrationaalista vihaa ja kateutta häntä kohtaan. Freeman aikoo kuitenkin edelleen tarjota Cydian ohjelmistopakettiarkistoa.